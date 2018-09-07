Переводчик для новелл и ранобэ

Ищем переводчиков на постоянной основе. Необходимо переводить художественную литературу (ранобэ) с английского языка. Переводить надо минимум от 6к символов в день. Оплата 25р за 1к символов без пробелов, также есть и другие возможности по устройству (т.е не за фиксированный оклад) . Оплату гарантируем и своевременность. На данный момент уже имеем большой штат, но сейчас расширяемся. Качество перевода должно быть хорошим, чтобы редакторы могли спокойно подкорректировать текст. Желательно прислать пример своего перевода.