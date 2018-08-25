Перевод с болгарского языка на русский

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Необходимо перевести примерно 30 страниц с болгарского языка. Не машинный перевод. 

7 лет назад
AlexJoe
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров