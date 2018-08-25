Перевод статей с английского на русской на тему програмированние

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Закрыт26 заявок338 просмотров

Добрый день. 

Необходимо перевести статьи на тему работы с базами данных. 

Пример с переводами на тему программирование, является большим плюсом к заявке. 

7 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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