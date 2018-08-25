Перевод текстов с английского на русский с оптимизацией SEO

Есть 365 текстов средним объемом A4 (одиночный интервал, шрифт 12). Необходимо выполнить художественный перевод (не дословный) с соблюдением правил русского языка и с оптимизацией под SEO.

Материал будет предоставлен в виде Google Sheets (для удобства учета и параллельной работы).

Оплата будет частями по результату выполненнойм работы. Примеры текстов по ссылке https://goo.gl/nD5EJD