Перевод английского текста (до 1,000 слов с пробелами) на испанский

Ищу профессионального переводчика на испанский язык, в идеале носителя языка или человека с лингвистическим образованием и накопленным опытом (лучше, если жил какое-то время в Испании), для осуществления перевода текста (до 1,000 слов с пробелама) с EN на ES. Тематика текста - вспомогательные репродутивные технологии (ВРТ), на уровне контента для сайта (восприятия текста глазами клиентов-испанцев). Знания в медицине иметь не обязательно.

Буду благодарен за ваши отзывы по ценам за перевод, и примерным срокам выполнения работ. Перевод "тестового" текста будет обязателен. Google Переводчик НЕ предлагать...

Спасибо!