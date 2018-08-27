Перевод английского текста (до 1,000 слов с пробелами) на испанский

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Закрыт4 заявки265 просмотров

Ищу профессионального переводчика на испанский язык, в идеале носителя языка или человека с лингвистическим образованием и накопленным опытом (лучше, если жил какое-то время в Испании), для осуществления перевода текста (до 1,000 слов с пробелама) с EN на ES. Тематика текста - вспомогательные репродутивные технологии (ВРТ), на уровне контента для сайта (восприятия текста глазами клиентов-испанцев). Знания в медицине иметь не обязательно. 

Буду благодарен за ваши отзывы по ценам за перевод, и примерным срокам выполнения работ. Перевод "тестового" текста будет обязателен. Google Переводчик НЕ предлагать... 

Спасибо!

7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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