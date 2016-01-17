GROMOV

Михаил GROMOV

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте,

Я представляю компанию Top Technologies (г. Москва)

Постоянно сотрудничаю с удаленными специалистами по направлению верстки, программирования, рекламы и маркетинга.

Основные условия работы:

1. Подробное техническое задание

2. Гарантированная пост-оплата точно в оговоренный срок без задержек.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
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    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
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    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lifesgood
Елена 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Перевод рус-англ для lifesgood
Работали с оплатой после предоставления готовой работы. Проблем не возникло. Спасибо большое за заказ!
Работа выполнена качественно точно в сроки. Большое спасибо.
Ответный отзыв
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Анимировать флажок на белом фоне
Очень рад, что на сервисе есть такие заказчики. Человек точно знает чего хочет и может это подробно пояснить. Только положительные эмоции. Настоятельно рекомендую Михаила как ответственного заказчика и буду рад сам сотрудничать снова.
Вместо оговоренных суток, работа была выполнена за час. Небольшие комментарии и хотелки были моментально реализованы. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
saschapuzyrev
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
64 отзыва(-1)
$15
10 баллов
8 лет назад
Корректировка верстки
Спасибо, как и обычно, работой доволен, надеюсь будем и дальше сотрудничать!
Удивительная скорость работы! Все задачи были выполнены в течение получаса, а это и разбор чужого кода, и верстка новых блоков, и интеграция, и тестирование. Александр своей работой вызывает большое уважение. Рекомендую Александра как опытного специалиста.
Ответный отзыв
saschapuzyrev
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
64 отзыва(-1)
$15
10 баллов
8 лет назад
Исправить косяк в адаптивной верстке (только Ipad)
Спасибо, оплата моментальная.
Александр удивительно быстро справился с очень непростой задачей поиска ошибки верстки буквально “вслепую” имея в наличии только URL сайта. Несколько предыдущих верстальщиков не смогли ничего сделать. Большое спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка страницы сайта (+jquery)
Отлично сработались, моментальная оплата, надеюсь на сотрудничество в будущем. Спасибо за заказ!
Рекомендую Антона как ответственного и пунктуального исполнителя. Мы искали под наши задачи действительно опытного профессионала. В лице Антона нашли нужного специалиста. Большой объем работы был выполнен очень качественно и аккуратно в сжатые сроки. Просто удивительно. Выражаю огромную благодарность, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв