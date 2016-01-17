Добрый день, коллеги В процессе обучения Java EE столкнулся с рядом недопониманий. Ищу программиста, который поможет написать простой пример работы TomEE (сервлеты) в связке с hibernate. Т.е. самые простые действия, запускаем сервлет - добавляются данные в табличку БД ...
Здравствуйте,
Я представляю компанию Top Technologies (г. Москва)
Постоянно сотрудничаю с удаленными специалистами по направлению верстки, программирования, рекламы и маркетинга.
Основные условия работы:
1. Подробное техническое задание
2. Гарантированная пост-оплата точно в оговоренный срок без задержек.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужен человек, который хорошо разбирается в hibernate для платных консультаций. Интересует ставка в час и контакт для быстрой связи, спасибо.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, прошу выполнить перевод текста с русского на английский. Текст во вложении.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем привет! Нужен пример скрипта php осуществляющего прямой звонок на номер абонента через SIP Мы работаем с серисом zadarma, арендуем там городской номер. Ребята предлагают работать через API спомощью обратного звонка, что не очень подходит для нас. Нам ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Есть картинка флага (см. вложение), необходимо сделать минутное видео в формате mp4 (размером с текущую картинку), на котором на белом фоне также этот флаг, но у него полотнище зацикленно развеивалось. (совсем чуть-чуть, не так, дико, ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем привет! Очень нужен настоящий [b]гуру[/b] JavaScript, который способен допилить drag-and-drop функционал проекта построенного на библиотеке shapeshift (jquery - [url=http://mcpants.github.io/jquery.shapeshift/]http://mcpants.github.io/jquery.shapeshift/[/url]) Необходимо внести изменения, написать дополнения позволяющие нестандартно перемещать объекты. Задача нетривиальная, т.е. это не просто сверстать страничку или ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Коллеги, добрый день! Перед нами встала следующая задача, необходимо разработать небольшой скрипт который будет мониторить одну конкретную страницу в facebook (может быть профиль, публичная страница, группа и т.п.), и при появлении на этой странице новой темы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Есть кроссбраузерная адаптивная верстка сайта, необходимо внести корректировки (добавить несколько блоков). От вас требуется профессионализм и ответственность. Подробные пожелания к работе верстальщика можно посмотреть по ссылке: https://top-logic.ru/makeup.php Саму верстку предоставлю исполнителю с которым будем работать.Завершен8 лет назад
Добрый день, Есть сайт с адаптивной валидной версткой, в котором только на IPAD в вертикальном положении слетает верстка одного маленького блока (DIV плашка, где публикуется телефон). Собственно, имея только URL сайта нужно исправить эту проблему - написать инструкцию, ...Завершен8 лет назад
Добрый день, нам необходим быстрый программист для написания с нуля небольшого административного интерфейса для сайта на php, js(jquery,ajax), mysql (графическая оболочка на bootstrap). На руках есть кроссбраузерная адаптивная верстка всех страниц сайта (клиентская часть). Часть административного интерфейса (bootstrap – ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, Т.к. наш постоянный верстальщик по семейнымобстоятельствам не может больше участвовать в наших проектах, мы сейчас занимаемся поиском высококлассного специалиста на текущую задачу. Что необходимо сделать в рамках текущей задачи: Необходимо сверстать главную страницу сайта. Я даю psd-файл+подробнейшее ТЗ ...Завершен8 лет назад
Добрый день, Необходимо внести правки в flash-баннер – изменить текст и заменить изображении в ротации. Есть несложный баннер (.fla и .swf) – там меняются изображения и накатывается текст. Есть большая фотография-исходник, из которой нужно вырезать нужную по размеру ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, Задача: Даю дамп таблички (пользователи) mysql Необходимо написать на PHP скрипт работы с этой таблицей (CRUD- создание, удаление, редактирование записей). Т.е. отобразить список пользователей с постраничкой + возжность редактирования реквизитов этих пользователей + создание/удаление, Основные требования: Строго ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Есть задача – создать административный интерфейс готовому сайту. Т.е. клиентская часть (php, js, jquery, ajax, mysql) уже есть, работа с БД MySQL Необходимо создать админку – редактирование информации на сайте. Самое разумное, разбить работу на этапы, это позволит ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Есть проект, но косячная верстка. Предыдущий верстальщик не смог сделать так, чтобы подвал всегда был приклеен книзу страницы и при этом было все кроссбраузерно. Что собственно необходимо сделать. Я дам 3 сверстанных html-страницы (css,только jquery), необходимо убрать косяки ...Завершен11 лет назад
Появилась задача, вынести всю работу с почтой - на сторонний специальный сервис (выбрали mailchimp) Необходимо получить консультацию по настройке системы + получить ряд скриптов-примеров на PHP для работы с API по ряду задач (примеров в api-doc ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта (каталог продукции) Страница фиксированная по ширине. Нужен серьёзный профессионал, который сможет: 1. Оптимизировать изображения главной страницы под WEB 2. Сверстать макет (необходим нормальный чистый код, блочная верстка) 3. Использовать в своей работе jQuery (вместо чистого ...Завершен12 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу интернет магазина. Фиксированный по ширине Резиновый под длине Макет содержит 2 закладки при клике на любую изменяется содержимое блока (меняются разделы меню), для этого функционала необходимо использовать jQuery Также макет содержит блок с скролом ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Есть задача. Необходимо с помощью CSS-стилей (блочная вёрстка), сделать только требуемую 2х колоночную структуру будущего сайта. Требования следующие. Ширина шаблона фиксирована и рассчитана на 1024px (чтобы было без горизонтальной прокрутки) Длина шаблона 100% от окна браузера. Строение: блок ...Завершен14 лет назад
Необходимо сверстать страницу сайта (т.е. в итоге я должен получить просто html вёрстку -кроссбраузерную, резиновую , натягивать ничего не нужно) Страница длинная, включает в себя многочисленные элементы других страниц. Исполнитель должен обладать профессиональным опытом блочной ...Завершен14 лет назад