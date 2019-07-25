Hibernate

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Добрый день, нужен человек, который хорошо разбирается в hibernate для платных консультаций. 

Интересует ставка в час и контакт для быстрой связи, спасибо.

6 лет назад
GROMOV
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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