Работа в Excel.

Есть клиентская база. Но она в блокноте. Рукой писали. Надо переделать это все в таблицу Excel. 1й столб "Имя" и ниже имена клиентов. 2й столб "Адрес" и адрес клиента. 3й столб "Номер" и номер клиента. Если нет имени то все равно писать в базу. Без номера и адреса лесом. Люди по типу Знакомый или Сосед Васи тоже мимо.