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Работа в Excel.
Есть клиентская база. Но она в блокноте. Рукой писали. Надо переделать это все в таблицу Excel. 1й столб "Имя" и ниже имена клиентов. 2й столб "Адрес" и адрес клиента. 3й столб "Номер" и номер клиента. Если нет имени то все равно писать в базу. Без номера и адреса лесом. Люди по типу Знакомый или Сосед Васи тоже мимо.
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