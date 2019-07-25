Работа в Excel.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок173 просмотра

Есть клиентская база. Но она в блокноте. Рукой писали. Надо переделать это все в таблицу Excel.  1й столб "Имя" и ниже имена клиентов. 2й столб "Адрес" и адрес клиента. 3й столб "Номер" и номер клиента. Если нет имени то все равно писать в базу. Без номера и адреса лесом.  Люди по типу Знакомый или Сосед Васи тоже мимо.

6 лет назад
NamelessPro
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Упорядочить и совместить две базы данных

    Есть две базы данных футболистов: БД_1 и БД_2 (в приложении)Для БД_1 нам необходимо упорядочить данные:1) Второй столбец у нас должен содержать имя и фамилию на русском языке, для этого необходимо пройтись в колонке, определить где ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация Mysql

    Здравствуйте! Ищу  специалиста в MySql для: 1) Оптимизации нескольких запросов. 2) Возможно, написания нескольких хранимых процедур. 3) Созданию индексов для таблицы. 4) Консультации. ...

    MySQL
    Базы данных22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь в настройке программы NextGIS QGIS.

    $10

    Требуется помощь специалиста в настройке программы NextGIS QGIS, а именно подгрузка слоёв, создание объектов на данных слоях с возможностью внесения необходимой информации по ним.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • База данных для управленческого учета в транспортной компании

    в настоящее время управленческий учет ведется в 2 файлах ексель. нам нужна база данный которая позволит вносить и хранить данные и так же оперативно получать необходимые аналитические отчеты.

    Базы данных16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка базы microsoft access

    в существующей базе не работает фильтр “заказ за все время” одновременно с выбором периодасделать возможность установки значения столбца :тариф” (выбор из списка из заполненной ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервер учета регистрации пользователей по SMS

    Необходим сервер по REST API со следующей функциональностью:  1. Добавление пользователя из БД  2. Удаление пользователя из БД  3. Регистрация нового пользователя по СМС (конечно с уведомлением если пользователь уже зарегистрирован)  ...

    MongoDBNode.js
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Читать стакан Binance на 5000+ строк

    Ищу кто может это. Чем больше строк, тем лучше По дефолту api дает 500 строк Мне не нужно делать много запросов в минуту, мне нужно разово глубоко считывать стакан биды и аски

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор данных с различных сайтов с последующим упорядочиванием в экселе

    Работа следующая, требуется вытащить числовые данные, которые находятся в свободном доступе, связанные с 70-ю различными компаниями. Временной отрезок Янв. 2018 - Июнь 2019 на недельной основе. Каждый из необходимых параметров описан в приложенном эксель файле. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад