Упорядочить и совместить две базы данных

Есть две базы данных футболистов: БД_1 и БД_2 (в приложении)Для БД_1 нам необходимо упорядочить данные:1) Второй столбец у нас должен содержать имя и фамилию на русском языке, для этого необходимо пройтись в колонке, определить где у нас название на английском языке, и сделать кириличный транслит полного имени http://prntscr.com/ojso64 и внести в первую колонку; 2) где только фамилия http://prntscr.com/ojsou7 - сделать транслит полного имени и вставить. Также надо будет пройтись по другим столбцам и систематизировать там где есть в этом нужда + убрать дубли игроков, если таковые есть.

Далее нам надо совместить БД_1 и БД_2:1) найти соответствие игрокам из БД_2 http://prntscr.com/ojsvna в БД_1 и заполнить в БД_1 соответствующие поля http://prntscr.com/ojsxob / Сложность задачи состоит том, что имена из БД 1 и БД 2 не всегда будут совпадать полностью, поэтому надо будет искать схожесть в одном слове, а также других данных, как сборная, команда и т.д. http://prntscr.com/ojsytg