в настоящее время управленческий учет ведется в 2 файлах ексель. нам нужна база данный которая позволит вносить и хранить данные и так же оперативно получать необходимые аналитические отчеты.
Спарсить ID участников телеграмм канала
Необходимо собрать ID участников телеграмм канала, 780 контактов. Срок 1 день. Стоимость выполнения работы договорная.
Заявки фрилансеров
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