Парсинг данных с публичного сайта госгеокадастра

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Закрыт6 заявок254 просмотра

Задача: собрать информацию о земельных участках с публичного сайта госгеокадастра https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

обязательные поля:

  • область
  • район
  • город
  • кадастровый номер
  • тип собственности
  • целевое назначение
  • площадь
  • информация про право собственности
Парсинг данных
6 лет назад
denistereschenko
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров