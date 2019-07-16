Сделать REST API для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки275 просмотров

Сайт написан на WordPress. Нужно создать API по ТЗ.  

ТЗ: Документация по шлюзам доступна по следующей ссыле

http://tourvisor.ru/xml/doc

без цены и сроков окончательных заявки игнорирую.

WordPress
6 лет назад
sharapovpetr
49 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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