Необходимо Разработка программного обеспечения, расположенного в сети интернет на хостинге на выбор исполнителя, для импорта данных из программы Microsoft Excel в формате .xsl в Программное обеспечение. Для дальнейшего взаимодействия с формой онлайн записи, расположенной на Web сайте Взаимодействие происходит по принципу автозаполнения формы из табличных данных в формате .xsl импортированных ранее. Результатом успешной работы программного обеспечения считается успешно зарегистрированная форма с получением на руки талона о регистрации обращения в цифровом варианте на ближайшую свободную дату либо на дату указанную в табличных данных из Microsoftexcel