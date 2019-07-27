Необходимо Разработка программного обеспечения

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Завершен4 заявки219 просмотров

Необходимо Разработка программного обеспечения, расположенного в сети интернет на хостинге на выбор исполнителя, для импорта данных из программы Microsoft Excel в формате .xsl в Программное обеспечение. Для дальнейшего взаимодействия с формой онлайн записи, расположенной на Web сайте Взаимодействие происходит по принципу автозаполнения формы из табличных данных в формате .xsl импортированных ранее. Результатом успешной работы программного обеспечения считается успешно зарегистрированная форма с получением на руки талона о регистрации обращения в цифровом варианте на ближайшую свободную дату либо на дату указанную в табличных данных из Microsoftexcel

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$50
4 дня
Escrow
Всё сделано как надо! Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

goldbranch
Богдан 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад

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