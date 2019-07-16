Разработка приложений на JS

Необходимо разработать небольшие интерактивные javascript приложения для визуализации тестовых вопросов в количестве 68 шт. Например: отображается 4 картинки. При нажатии на одну из них, картинка "переворачивается", на обратной стороне появляется текст.

Приложение должно быть выполнено на базе готовой платформы подобных приложений.