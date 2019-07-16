День добрый. Столкнулись со следующей проблемой: Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные. Инженеры по Trace mode предложили ...
Разработка приложений на JS
Необходимо разработать небольшие интерактивные javascript приложения для визуализации тестовых вопросов в количестве 68 шт. Например: отображается 4 картинки. При нажатии на одну из них, картинка "переворачивается", на обратной стороне появляется текст.
Приложение должно быть выполнено на базе готовой платформы подобных приложений.
Выбранный исполнитель
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