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Сбор данных с различных сайтов с последующим упорядочиванием в экселе
Работа следующая, требуется вытащить числовые данные, которые находятся в свободном доступе, связанные с 70-ю различными компаниями. Временной отрезок Янв. 2018 - Июнь 2019 на недельной основе. Каждый из необходимых параметров описан в приложенном эксель файле.
P.S.
Для метрики по скорости решения проблем на гитхаюе можно воспользоваться расширением для браузера, который представляет всю необходимую информацию по каждому из репозиториев.
Заявки фрилансеров
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