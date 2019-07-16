Сбор данных с различных сайтов с последующим упорядочиванием в экселе

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки241 просмотр

Работа следующая, требуется вытащить числовые данные, которые находятся в свободном доступе, связанные с 70-ю различными компаниями. Временной отрезок Янв. 2018 - Июнь 2019 на недельной основе. Каждый из необходимых параметров описан в приложенном эксель файле.

P.S.

Для метрики по скорости решения проблем на гитхаюе можно воспользоваться расширением для браузера, который представляет всю необходимую информацию по каждому из репозиториев. 

6 лет назад
orororo
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров