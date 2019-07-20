Оптимизация Mysql

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Закрыт22 заявки274 просмотра

Здравствуйте!

Ищу  специалиста в MySql для:

1) Оптимизации нескольких запросов.

2) Возможно, написания нескольких хранимых процедур.

3) Созданию индексов для таблицы.

4) Консультации.

База данных состоит из 1й таблицы. Таблица может содержать несколько миллион записей.  

Структура таблицы и остальные детали в переписке.

MySQL
6 лет назад
guest_15640444722295
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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