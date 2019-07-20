Есть сайт https://www.domcomfort.ru/. Надо сделать региональный поддомен при этом, чтобы была одна база данных
Оптимизация Mysql
Здравствуйте!
Ищу специалиста в MySql для:
1) Оптимизации нескольких запросов.
2) Возможно, написания нескольких хранимых процедур.
3) Созданию индексов для таблицы.
4) Консультации.
База данных состоит из 1й таблицы. Таблица может содержать несколько миллион записей.
Структура таблицы и остальные детали в переписке.
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