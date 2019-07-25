Парсинг (анализ) входящих смс, поиск совпадений в базе

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Требуется:

1. Подобрать способ получения смс

2. Создать базу данных

3. Получать и записывать в базу запросы

4. Анализировать входящие смс, брать из них два значения и объединять их в один объект.

5. Искать соответствия между данными полученными из смс и запросами

6. При наличии соответствий удалять смс и запрос из обработки, возвращать результат на сервер

7. По истечению времени убирать из обработки запросы и смс соответствий для которых не было найдено.