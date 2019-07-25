На основе событий,ивентов и данных сделать дашборд в Яндекс AppMetrica

Есть две базы данных футболистов: БД_1 и БД_2 (в приложении)Для БД_1 нам необходимо упорядочить данные:1) Второй столбец у нас должен содержать имя и фамилию на русском языке, для этого необходимо пройтись в колонке, определить где ...