текст содержит слова узкоспециализированные, дорожной отрасти.интересует цена за текст 1 и текст 2 по отдельности
Перевод сайта http://www.smarttec.kz на немецкий язык
Перевод сайта полностью http://www.smarttec.kz на немецкий язык
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