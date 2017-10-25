Перевод с англ. на русс. 1630 зн. без пробелов

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок279 просмотров

Необходим перевод текста. Тематика мебель. Сроки до 27.10.2017 21:00 включительно. Оплата эл.деньги, карта банка.

8 лет назад
spasgo
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Спасибо. Очень оперативно сработано.
отличный заказчик, своевременная оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад