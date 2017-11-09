Технический перевод контента для сайта. "Товары для умного дома"

В магазине у товаров есть графа "где применяется данный товар" и они относятся к одной или нескольким категориям.

Необходимо выполнить перевод всех этих категорий. Перевод связан с современными технологиями и может содержать технические термины. текст в файле.укажите цену за полный перевод данного документа.