Технический перевод контента для сайта. "Товары для умного дома"

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Завершен20 заявок282 просмотра

В магазине у товаров есть графа "где применяется данный товар" и они относятся к одной или нескольким категориям. 

Необходимо выполнить перевод всех этих категорий. Перевод связан с современными технологиями и может содержать технические термины. текст в файле.укажите цену за полный перевод данного документа.

8 лет назад
bondarenkodmitry
Дмитрий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zhasta
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$36
1 день
Соответствие срокам и качество выполнения. Отличная работа! Рекомендую
Адекватное общение, мгновенная оплата. Очень приятный заказчик :)

Заявки фрилансеров

Zhasta
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад