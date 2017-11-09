Требуется перевести 5-6 страниц с английского на русский. Текст - юридический, банковский договор. Оплата исключительно на карту Сбербанка, Альфбанка, Qiwi счет. Никаких переводов на карты других государств. Перевод нужен в к 16.00, 26.10.2017. Текст на ...
Технический перевод контента для сайта. "Товары для умного дома"
В магазине у товаров есть графа "где применяется данный товар" и они относятся к одной или нескольким категориям.
Необходимо выполнить перевод всех этих категорий. Перевод связан с современными технологиями и может содержать технические термины. текст в файле.укажите цену за полный перевод данного документа.
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