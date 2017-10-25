В магазине у товаров есть графа "где применяется данный товар" и они относятся к одной или нескольким категориям. Необходимо выполнить перевод всех этих категорий. Перевод связан с современными технологиями и может содержать технические термины. ...
Перевести название статей
Добрый день!
Задание не просто для переводчика умеющего делать качественный перевод с Англ на Русс а для переводчика знающего что такое ключевые слова и их частотность.
Тематика - медицина, болезни
Объем работ - перевод 1000 заголовков. Пример заголовка - http://take.ms/txNxW
В заявке пожалуйста укажите ориентировочную цену за всю работу. Примерная длинна заголовка до 80 символов с пробелами. 1000 загловков. Можете посчитать общий объем всего "текста". Это важно!
Какой хочу видеть результат. По факту нужно перевести заголовок и отдельно в колонке записать ключевое слово и в следующей колонке частотность ключевого слова по wordstat для Москвы. Получится такая табличка в которой будет:
-англ вариант заголовка
-русский перевод
-ключевое слово
-частотность ключевого слова по вопрдстат
Оплата - оговаривается
Сроки - оговариваются
Бонус - жирный отзыв или два)
Подавайте вашу заявку!
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