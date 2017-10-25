Перевести название статей

Добрый день!

Задание не просто для переводчика умеющего делать качественный перевод с Англ на Русс а для переводчика знающего что такое ключевые слова и их частотность.

Тематика - медицина, болезни

Объем работ - перевод 1000 заголовков. Пример заголовка - http://take.ms/txNxW

В заявке пожалуйста укажите ориентировочную цену за всю работу. Примерная длинна заголовка до 80 символов с пробелами. 1000 загловков. Можете посчитать общий объем всего "текста". Это важно!

Какой хочу видеть результат. По факту нужно перевести заголовок и отдельно в колонке записать ключевое слово и в следующей колонке частотность ключевого слова по wordstat для Москвы. Получится такая табличка в которой будет:

-англ вариант заголовка

-русский перевод

-ключевое слово

-частотность ключевого слова по вопрдстат

Оплата - оговаривается

Сроки - оговариваются

Бонус - жирный отзыв или два)

Подавайте вашу заявку!