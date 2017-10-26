Перевод лекции

Нужно перевести лекцию университета с англ на рус. Таких лекций больше 10, каждая +- одинакового размера. Пример прикрепляю.Указывайте свою цену. Нужен чистовой, литературный перевод

Нужно перевести лекцию университета с англ на рус. Таких лекций больше 10, каждая +- одинакового размера. Пример прикрепляю.Указывайте свою цену. Нужен чистовой, литературный переводНужно перевести лекцию университета с англ на рус. Таких лекций больше 10, каждая +- одинакового размера. Пример прикрепляю.Указывайте свою цену. Нужен чистовой, литературный перевод