Переводчик субтитров с английского языка

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Нужен переводчик субтитров для группы вконтакте, оплата происходит за каждый выполненный проект

8 лет назад
dimaukr
Дима 
23 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

navi9000
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

navi9000
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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