navi9000

Иван navi9000

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный переводчик

Добрый день, гость! Спасибо за проявленный интерес к моему профилю.

По образованию я лингвист-переводчик, учился в Московском государственном лингвистическом университете. Кроме того, имею сертификат о прохождении дополнительных курсов аудиовизуального перевода. Владею в разной степени английским, испанским и японским языками, и, разумеется, родным русским, самым главным языком для переводчика. Помимо собственно переводов я предоставляю различные услуги по работе с текстами.

Перечень услуг: 

  • перевод с английского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)
  • перевод с испанского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)
  • перевод с японского на русский (от $4*/1000 знаков** без пробелов)
  • перевод на английский (от $3***/1000 знаков** без пробелов)
  • перевод субтитров и их синхронизация с видео (от $3,5****/1000 знаков** без пробелов)
  • написание статей, отзывов, аннотаций на английском языке(от $4/1000 знаков без пробелов)
  • редактура (от $1,5/1000 знаков без пробелов)
*Стоимость «обычного» текста. Если текст узкоспециальный, стоимость будет выше.

**Рассчитывается по тексту перевода, а не оригинала.

***Стоимость перевода «обычного» текста на русском языке. Стоимость перевода узкоспециальных текстов, а также текстов на других иностранных языках будет выше.

****Перевод уже имеющегося файла с субтитрами на английском или испанском языках, который требует синхронизации. Если файл субтитров необходимо создать с нуля, то стоимость будет выше.

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Условия сотрудничества: 

  • выбор меня исполнителем проекта
  • отзыв по завершении моей работы
  • работаю в основном по предоплате после завершения проекта. До оплаты готов выслать наполовину закрытый скриншот или небольшой (не более 20%) фрагмент текста. Вариант отправки всего текста до оплаты возможен, если у заказчика много положительных отзывов на сайте.

Варианты оплаты: 

  • Webmoney
  • Skrill
  • Яндекс деньги (наименее предпочтительный вариант)
Если вы заинтересованы в сотрудничестве со мной – обращайтесь!

С уважением,

Цапко Иван

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20000
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
makarovanton
Антон 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Обзор онлайн казино Casumo на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ на 500-600 слов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
makarovanton
Антон 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Два обзора на онлайн казино
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
makarovanton
Антон 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Два обзора на онлайн казино по 4000 символов каждый
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
makarovanton
Антон 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Обзор онлайн казино Bet365 на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ на 500-600 слов
Иван прекрасно справился с задачей в короткий срок! Хорошо написанный текст и отличный английский!
Отличный заказчик. Грамотно поставил задачу и быстро оплатил мою работу. Приятный в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Abstraction для статьи
Отличная работа! Иван очень быстро и качественно справился с переводом, рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное задание и быстрая оплата. Хотя учитывая такое количество положительных отзывов, можно было и не сомневаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
$2.5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга