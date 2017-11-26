Профессиональный переводчик

Добрый день, гость! Спасибо за проявленный интерес к моему профилю.

По образованию я лингвист-переводчик, учился в Московском государственном лингвистическом университете. Кроме того, имею сертификат о прохождении дополнительных курсов аудиовизуального перевода. Владею в разной степени английским, испанским и японским языками, и, разумеется, родным русским, самым главным языком для переводчика. Помимо собственно переводов я предоставляю различные услуги по работе с текстами.

Перечень услуг:

перевод с английского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)

перевод с испанского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)

перевод с японского на русский (от $4*/1000 знаков** без пробелов)

перевод на английский (от $3***/1000 знаков** без пробелов)

перевод субтитров и их синхронизация с видео (от $3,5****/1000 знаков** без пробелов)

написание статей, отзывов, аннотаций на английском языке(от $4/1000 знаков без пробелов)

редактура (от $1,5/1000 знаков без пробелов)

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Условия сотрудничества:

выбор меня исполнителем проекта

отзыв по завершении моей работы

работаю в основном по предоплате после завершения проекта. До оплаты готов выслать наполовину закрытый скриншот или небольшой (не более 20%) фрагмент текста. Вариант отправки всего текста до оплаты возможен, если у заказчика много положительных отзывов на сайте.

Варианты оплаты:

Webmoney

Skrill

Яндекс деньги (наименее предпочтительный вариант)

С уважением,

Цапко Иван