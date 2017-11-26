Профессиональный переводчик
Добрый день, гость! Спасибо за проявленный интерес к моему профилю.
По образованию я лингвист-переводчик, учился в Московском государственном лингвистическом университете. Кроме того, имею сертификат о прохождении дополнительных курсов аудиовизуального перевода. Владею в разной степени английским, испанским и японским языками, и, разумеется, родным русским, самым главным языком для переводчика. Помимо собственно переводов я предоставляю различные услуги по работе с текстами.
Перечень услуг:
- перевод с английского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)
- перевод с испанского на русский (от $2,5*/1000 знаков** без пробелов)
- перевод с японского на русский (от $4*/1000 знаков** без пробелов)
- перевод на английский (от $3***/1000 знаков** без пробелов)
- перевод субтитров и их синхронизация с видео (от $3,5****/1000 знаков** без пробелов)
- написание статей, отзывов, аннотаций на английском языке(от $4/1000 знаков без пробелов)
- редактура (от $1,5/1000 знаков без пробелов)
Условия сотрудничества:
- выбор меня исполнителем проекта
- отзыв по завершении моей работы
- работаю в основном по предоплате после завершения проекта. До оплаты готов выслать наполовину закрытый скриншот или небольшой (не более 20%) фрагмент текста. Вариант отправки всего текста до оплаты возможен, если у заказчика много положительных отзывов на сайте.
Варианты оплаты:
- Webmoney
- Skrill
- Яндекс деньги (наименее предпочтительный вариант)
С уважением,
Цапко Иван
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Портфолио
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- Бары и рестораны (рус-англ)137 просмотров
- Туризм (яп-англ)130 просмотров
- Перевод текста общей тематики (рус->англ)177 просмотров
- Косметические средства (рус->англ)134 просмотра
- Общество и политика (яп-рус)124 просмотра
- Художественный перевод (исп->рус)134 просмотра
- Общество и политика (исп->рус)135 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
6 лет назад
Иван прекрасно справился с задачей в короткий срок! Хорошо написанный текст и отличный английский!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Грамотно поставил задачу и быстро оплатил мою работу. Приятный в общении. Рекомендую!
$3
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Иван очень быстро и качественно справился с переводом, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное задание и быстрая оплата. Хотя учитывая такое количество положительных отзывов, можно было и не сомневаться. Рекомендую!
Копирайтинг
4 отзыва
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
$2.5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга