Вот отсюда http://fittingtattoo.com/meanings/beasts берем Сравниваем вот с этим https://rustattoo.ru/wiki/ если нет такого значения у меня сайте или у меня объем намного маленький по тексту, чем тот что в источнике, то переводим. Перевод нужно делать смысловой, в гугл транслейт ...
Перевод текста с русского на английский
Нужно перевести текст о баре 733 знака без пробелов и небольшое меню, 16 позиций.
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