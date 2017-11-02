Перевод текста с русского на английский

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Завершен13 заявок324 просмотра

Нужно перевести текст о баре 733 знака без пробелов и небольшое меню, 16 позиций.

8 лет назад
Mari_Bonne
Мария 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

navi9000
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Очень довольна работой Ивана. Все сделано грамотно, качественно и в короткие сроки. Всегда на связи и на weblancer и через почту. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

navi9000
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад