Перевод двух документов с украинского на польский

Необходимо перевести договор страхования и диплом с украинского на польский. Рассматриваю предложения только от переводчиков с опытом работы от 5 лет. Шаблон для оформления диплома могу предоставить, по договору страхования необходимо будет сделать форму, идентичную оригиналу. Срок: диплом - 1/11/17 до 14.00, договор - 1/11/17 до 20.00. В предложениях указывайте ставку за перевод диплома (за весь документ) и договор (за 1800 зсп).

Оплата на карту ПриватБанка. Требования к оформлению могу выслать в личной переписке.