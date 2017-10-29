Переводчик с английского на сайт развлекательной тематики

Добрый день! Нашей команде нужен автор, который готов быстро и грамотно переводить небольшие статьи с английского языка.

Все очень просто - мы даем вам ссылку на статью, вы её переводите и получаете деньги. Самостоятельно искать источники не требуется. Темы простые - красота, похудение, домашние животные, бытовые лайфхаки, рецепты.

Работа постоянная. Вы решаете когда и сколько статей взять в работу из общего списка.

Средние объемы текста 2-3к знаков. Оплата постатейно - 80 рублей за 1 текст. По такой схеме постоянные авторы у нас получают 24 - 30 тысяч рублей в месяц, сумма может быть и выше, если будете сдавать больше текстов.

Работаем через систему https://bonica.pro/ Выплаты раз в неделю (первые статьи оплачиваем сразу, чтобы не было сомнения в порядочности работодателя).

Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, выполните тестовую задачу и переведите текст по ссылке

http://happypetsclub.net/2017/10/25/cat-tries-put-pillow-secret-place-sleeping-things-not-going-planned/

Если вы внимательно все прочли - респект :) Для продолжения общения нужен ваш логин в скайпе и файл с тестовым переводом. Надеюсь, мы сработаемся!