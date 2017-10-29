Требуется диспетчер, со знанием английского.

$360
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок207 просмотров

Обязательное требование 

Английский- разговорный свободный и письменный.

Возможность работать в вечернее-ночьное время (8am to 6pm EST) 

Наличие микрофона с шумоподавлением.

Математический склад.

Умение работать с микрософт офис, адобе pdf

Быстрообучаемость.

Остальному научим.

Сразу уточню, за полный день платим 20 т.р в мес, без поднятия з.п в течении первых  3-6 мес, все зависит от ваших навыков и т.д.

8 лет назад
guest_15093096538958
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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