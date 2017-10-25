Требуется перевод с фотографий упаковки товара: китайский-русски. Пишите свои цены за 1000 знаков.
Перевод строк плагина Wordpress
Есть задача на доперевод (файл уже переведён через Google Translate) около пятиста коротких строчек (1-5 слов, файл локализации), 300 рублей. Редактируется файл через утилиту poedit.
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