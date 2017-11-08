Добавить описание для 36 новых игр на сайт

$54
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Завершен2 заявки167 просмотров

Добрый день. Нужны 36 описаний на англ. языке, по 1000 знаков каждый. Все подробности отправлю исполнителю.

8 лет назад
wmaster3001
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$54
10 дней
Тексты отличные, все понравилось. Продолжим сотрудничество!
Рада была снова с вами работать!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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