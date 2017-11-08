Требуется перевод с фотографий упаковки товара: китайский-русски. Пишите свои цены за 1000 знаков.
Добавить описание для 36 новых игр на сайт
Добрый день. Нужны 36 описаний на англ. языке, по 1000 знаков каждый. Все подробности отправлю исполнителю.
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