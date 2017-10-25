Перевод контента для сайта с Русского на Китайский

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Закрыт10 заявок213 просмотров

Требуется перевод статей на тематику спорт, бизнес для китайского сегмента интернета. Китайский упрощенный. От автора -понимание частоты вхождения ключевых слов. При достижении хороших результатов - работа на постоянной основе.

8 лет назад
vapor
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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