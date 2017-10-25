Вот отсюда http://fittingtattoo.com/meanings/beasts берем Сравниваем вот с этим https://rustattoo.ru/wiki/ если нет такого значения у меня сайте или у меня объем намного маленький по тексту, чем тот что в источнике, то переводим. Перевод нужно делать смысловой, в гугл транслейт ...
Перевод контента для сайта с Русского на Китайский
Требуется перевод статей на тематику спорт, бизнес для китайского сегмента интернета. Китайский упрощенный. От автора -понимание частоты вхождения ключевых слов. При достижении хороших результатов - работа на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
в приложении текстЗавершен6 лет назад
- $30
Перевести небольшую научную статью с русского на английский язык. Специальность электроэнергетика. 3000 слов. 10 страниц текста 14 шрифтом, но много формул и таблиц. Большая просьба обращать внимание на корректность перевода специальных терминов, как в словаре. ...Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $54
Добрый день. Нужны 36 описаний на англ. языке, по 1000 знаков каждый. Все подробности отправлю исполнителю.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходим качественный перевод 18 коротких предложений на английский язык (именно качественный а не с помощью гугл переводчика или подобных). Пожалуйста укажите бюджет и сроки. Спасибо! P.S. Текст для ...Завершен8 лет назад
- $360
Обязательное требование Английский- разговорный свободный и письменный. Возможность работать в вечернее-ночьное время (8am to 6pm EST) Наличие микрофона с шумоподавлением. Математический склад. Умение работать с микрософт офис, адобе pdf ...Переводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть задача на доперевод (файл уже переведён через Google Translate) около пятиста коротких строчек (1-5 слов, файл локализации), 300 рублей. Редактируется файл через утилиту poedit.Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $450
Добрый день! Нашей команде нужен автор, который готов быстро и грамотно переводить небольшие статьи с английского языка. Все очень просто - мы даем вам ссылку на статью, вы её переводите и получаете ...Переводы90 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен переводчик субтитров для группы вконтакте, оплата происходит за каждый выполненный проектЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить перевод с литовского на русский язык 1 страницы, срок выполнения до 30.10.2017. Цена договорная.Завершен7 лет назад