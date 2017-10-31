Вот отсюда http://fittingtattoo.com/meanings/beasts берем Сравниваем вот с этим https://rustattoo.ru/wiki/ если нет такого значения у меня сайте или у меня объем намного маленький по тексту, чем тот что в источнике, то переводим. Перевод нужно делать смысловой, в гугл транслейт ...
Обработать заказы от франко и англо говорящих клиентов
Требуется прозвонить франко и англо говорящих клиентов, сверить заказ и уточнить дополнительные данные.
Всего нужно сделать около 30 звонков. Связь оплачиваю.
Заявки фрилансеров
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