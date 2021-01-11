Дизайн проект 3х комнатной квартиры

Нужно сделать 3d интерьера. На плане помещения красным кружочком показано где стоит человек и линиями показано куда он смотрит, то есть из какой точки должна быть построена перспектива 3d визуализации. Справа и слева стеклянные каркасные перегородки типа Freestyle (между ...