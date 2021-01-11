Дизайн проект 3х комнатной квартиры

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт28 заявок965 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется разработать дизайн проект квартиры. Общая площадь 63.2кв.м.. Плюс лоджия +- 4кв.м. (переделанная под рабочий кабинет).

1. Проект

- цена

- сроки

- какой материал потребуется от меня

2. 3D визуализация

- цена

- сроки

- какой  материал потребуется от меня

3 года назад
Omsk55
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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