Разработка проекта архитектурной подсветки дома

1) Полная перепланировка 2) 2 разнополых ребенка (2 отдельных комнаты) 12 лет девочка 6 лет мальчик 3) 2 взрослых отдельная комната 4) 1 санузел полный 1 туалет 5) Максимальное расширение пространства кухни-гостиной за счет комнат и прихожей 6) Минимизация прихожей объединение к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать светотехнический проект архитектурной подсветки дома и освещения балконов и эксплуатируемой кровли в составе:
1. Визуализация в ночное время суток, 4 вида;
2. Привязки светильников на чертежах;
3. Спецификация применяемого оборудования.
4. Только один режим работы оборудования - праздничный (все включено).
3D модель дома отсутствует, необходимо разработать.Имеется Архитектурный проект здания и конструкторский раздел.
- Похожие заказы
- $1000Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! Необходимо разработать эскизный проект строительства небольшой зоны отдыха, где будут расположены 3 этажное здание(на верху ресторан, мини-отель 10 комнатами и spa центр внизу) + домики на территории. Нужно сделать проект очень запоминающим и интересным. ...Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно отрисовать незначительные изменения в планировке квартиры, схематично расставить диваны\тумбы\сантехнику. ВСЕ УСЛОВНО ! точность пока не нужна , это материал для презентации . Исходный план - есть , изменения нарисованы заказчиком в planoplane , но ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сделать Дизайн проект СТО на 6 Автомобилей на отдельном земельном участке (10 соток) Требуются изображения (10-15 шт) от Визуализации проекта. Легкая конструкция с установленными 6тью подъемниками.Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт3 года назад
Деревянный дом в простой планировке. Отделка несущих стен шлифованный брус, перегородок и потолка евровагонкой. Нужно создать стильный дизайн в существующих условиях подручными средствами, из за удаленности объекта находящемся в тайге Алтая. Видео материалы по запросы. ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется визуализация дневная и вечерняя с освещением. Скрины интерьера со скетчапа.Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт3 года назад
43.85 квм, потолки 2.7 метра Цель: не дорогой, стильный ремонт с мебелью IKEA в скандинавском стиле. Материалы и мебель должны быть легкодоступны, без долгих ожиданий и заказов. Требуется визуализация, чертежи для строителей, рекомендации мебели, спецификация материалов Назначение: проживание с ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Я являюсь представителем интернет-магазина мягкой мебели с собственным производством. Ищем человека для визуализации нашей мебели в стильных лаконичных интерьерах для карточки товара на сайте и в инстаграм. Исходные материалы для работы - реальные фото нашей мебели с ...Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать дизайн 2к квартиры нв 8 этаже в Скандинавском стиле (за основу брать национальные Норвежские цвета) [list][*]Разработка планировочного решения[*]3D-визуализация всех помещений[*]Интерактивная 3D модель квартиры (опционально)[*]Рабочая документация (план электрики/сантехники, план освещения, план пола/потолка, план мебели/оборудования)[*]Спецификация мебели ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт3 года назад
46.63 квм, потолки 2.7 метров Цель: не дорогой, стильный ремонт с мебелью IKEA в скандинавском стиле. Окно и балкон с хорошим видом смотрят на запад. Материалы и мебель должны быть легкодоступны, без долгих ожиданий и заказов. Требуется визуализация, чертежи ...Интерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт3 года назад