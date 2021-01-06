Разработка проекта архитектурной подсветки дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт4 заявки396 просмотров
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Необходимо разработать светотехнический проект архитектурной подсветки дома и освещения балконов и эксплуатируемой кровли в составе:

1. Визуализация в ночное время суток, 4 вида;

2. Привязки светильников на чертежах;

3. Спецификация применяемого оборудования.

4. Только один режим работы оборудования - праздничный (все включено).

3D модель дома отсутствует, необходимо разработать.Имеется Архитектурный проект здания и конструкторский раздел.

3 года назад
Roscor777
Роман 
42 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
grjoker78
45 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$3
3 дня
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