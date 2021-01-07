Требуется разработать дизайн-проект для дома площадью 180 м2.

Требуется дизайн-проект для квартиры площадью 180 м2. Дизайн в стиле классики с уклонном на лофт. Ищем профессионала, который всегда «в теме», имеет чувство стиля и насмотренность, коммуникабельность и самопрезентацию, умеет работать в команде. Примерные интерьерные дизайн-проекты прикрепляю. Жду ваши портфолио, если есть доп. соц сеть (Вк, instagram), где размещены ваши работы – присылайте, рассмотрим.

Требования:

1. Знания в программах: фотошоп, AutoCAD и ArchiCAD;

2. Высшее образование;

3. Опыт работы от 3-х лет;

4. Зп 1000 р за м2.