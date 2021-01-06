Дизайн интерьера дома

Здравствуйте, необходимо продумать расстановку мебели, дизайн, свет/электрику. Обязательно визуализация основных элементов/помещений.

Главное условие - простые материалы, мебель и тп. Чтобы не пришлось искать или заказывать где-то на заводах. Так же в приоритете бюджетность - эксклюзивные итальянские диваны не нужны.

Дом в Минске, поэтому ссылки на белорусские интернет-магазины мебели/материалов приветствуются.

Дом сейчас находится на этапе остекления, поэтому цвет рам и само остекление (может где-то сделать просто панорамное окно без рамы) обсуждаются.

Прикрепил проект дома, некоторые перегородки будут другие, в ближайший месяц закончат и я предоставлю точные размеры. Также прикрепил ориентиры по дизайну