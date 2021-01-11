Нарисовать проект кухни

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен8 заявок586 просмотров
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По чертежу нужно сделать визуализацию кухни (мебель). Есть вводные данные: чертеж во вложении, цвет. Нужно нарисовать что-то подобное, как в примере во вложении. Бюджет 1000 ₽, срок 1 день. Кто готов, оставляйте заявку, получите задание.

3 года назад
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
Выбранный исполнитель
s4mke
18 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$15
1 день
Работали с Самгаром над проектом кухни. Все выполнил по ТЗ, рекомендую.
Рекомендую! Рад сотрудничеству! Хороший человек! Рекомендую!
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