Откатная декоративная перегородка

Требуется разработать КД на декоративную откатную перегородку в квартиру.

Каркас – из трубы.

Накладная панель – МДФ (необходимую толщину определить конструктивно исходя из нагрузки).

На панель будет установлен телевизор и три колонки. Предусмотреть возможность крепления оборудования через МДФ панель к самому каркасу.

Так как панель откатная, нужно предусмотреть эту возможность и подобрать необходимые комплектующие, которые можно будет приобрести в магазине в СПБ.

Проект, описание установленного оборудования и визуализацию перегородки прикладываю. Вид ориентировочный. Будет обсуждаться. Также есть предварительный эскиз в dxf самой панели – его смогу предоставить исполнителю.

Обязательные требования:

Плавный ход перегородки без заеданий.