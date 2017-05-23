janckers

Ян janckers

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Инженер-конструктор. Реализую Вашу Идею

Инженер-конструктор. Опыт более 10 лет.

• Владею современными пакетами прикладных инженерных программ: SolidWorks, КОМПАС-3D, Cimatron, AutoCAD, ProEngeener, Catia, Delmia, Лоцман, Rational Rose.

•знание ГОСТов, ЕСКД, ПУЭ.

Выполнение любых конструкторских задач по Техническому Заданию заказчика.

Создание 3d-моделей. Перевод чертежей в электронный вид.

Написание технической документации: ТУ, ПС, ФО, РУ и пр.

[email protected]

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Отзывы заказчиков

vardenko
Денис 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
7 баллов
8 лет назад
Разработка 3D сборочной модели в SolidWorks
SolidWorks
Сборка была сделана, в срок, много косяков. Работу пришлось исправлять, не полностью, но ушло несколько дней. Не рекомендую.
Работа была оплачена частично. Заказчик перестал отвечать на сообщения.
Ответный отзыв
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга