Инженер-конструктор. Реализую Вашу Идею
Инженер-конструктор. Опыт более 10 лет.
• Владею современными пакетами прикладных инженерных программ: SolidWorks, КОМПАС-3D, Cimatron, AutoCAD, ProEngeener, Catia, Delmia, Лоцман, Rational Rose.
•знание ГОСТов, ЕСКД, ПУЭ.
Выполнение любых конструкторских задач по Техническому Заданию заказчика.
Создание 3d-моделей. Перевод чертежей в электронный вид.
Написание технической документации: ТУ, ПС, ФО, РУ и пр.
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Отзывы заказчиков
$70
7 баллов
8 лет назад
SolidWorks
Сборка была сделана, в срок, много косяков. Работу пришлось исправлять, не полностью, но ушло несколько дней. Не рекомендую.
Ответный отзыв
Работа была оплачена частично. Заказчик перестал отвечать на сообщения.
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга