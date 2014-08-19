Ищу человека который сделает на DLE следующее 1. Создать раздел (можно как категорию) каталог товаров 2. Добавить возможность создать страницу товара - Аналог [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flarssen-piling.ru%2FVL606A.php&post=-40527789_93270&cc_key=]https://larssen-piling.ru/VL606A.php[/url] (думаю через записи, просто чтобы появлялись поля необходимые при выборе категории, ну и сверстать надо ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Имеется сборка из 30 деталей в SolidWoorks. Необходимо перенести все детали на чертежи, расставить все необходимые размеры, сделать все необходимы разрезы, чтобы чертежи можно было отправить в отдел и по ним изготовили деталь, чертежи стандартных деталей ...Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется скрипт, не важно на чем. Суть такая: вводятся запросы, можно списком, можно из файла, либо одно, без разницы, и из гугла достаются все мертвые сайты (т.е. удаленные сайты, ошибка: "Превышено время ожидания ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
День добрый! Нужна сборка по чертежам и описанию. Выслушаю Ваши предложения по цене.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен7 лет назад
День добрый! Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами. Свою предложения по ресурсам и ценам оставляйте, пожалуйста, ниже, желательно сразу увидеть ссылку на ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходим человек, который бы привлекал в нашу компанию крупных поставщиков, в основном инфотоваров. В день нужно будет совершать по 25 звонков. Всю нужную информацию мы готовы предоставить! Указываете пожалуйста свои цены в ответах ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
День добрый! Нужно создать модуль статистики для партнерской программы, на подобии модулей в CPA ТЗ скину потенциальным работникам. P.s. возможна работа по предоплате с людьми имеющими отзывы! Итог должен быть примерно такой:Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад