vardenko

Денис Петров vardenko

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Добавить каталог товаров на Dle

    Ищу человека который сделает на DLE следующее 1. Создать раздел (можно как категорию) каталог товаров 2. Добавить возможность создать страницу товара - Аналог [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flarssen-piling.ru%2FVL606A.php&amp;post=-40527789_93270&amp;cc_key=]https://larssen-piling.ru/VL606A.php[/url] (думаю через записи, просто чтобы появлялись поля необходимые при выборе категории, ну и сверстать надо ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести детали на чертежи в SolidWoorks

    Имеется сборка из 30 деталей в SolidWoorks. Необходимо перенести все детали на чертежи, расставить все необходимые размеры, сделать все необходимы разрезы, чтобы чертежи можно было отправить в отдел и по ним изготовили деталь, чертежи стандартных деталей ...

    Чертежи и Схемы11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Легкий скрипт

    Добрый день! Требуется скрипт, не важно на чем. Суть такая: вводятся запросы, можно списком, можно из файла, либо одно, без разницы, и из гугла достаются все мертвые сайты (т.е. удаленные сайты, ошибка: "Превышено время ожидания ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исполнители с прокачанными аккаунтами

    День добрый! Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами. Свою предложения по ресурсам и ценам оставляйте, пожалуйста, ниже, желательно сразу увидеть ссылку на ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист в Call-центр

    Добрый день! Необходим человек, который бы привлекал в нашу компанию крупных поставщиков, в основном инфотоваров. В день нужно будет совершать по 25 звонков. Всю нужную информацию мы готовы предоставить! Указываете пожалуйста свои цены в ответах ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать модуль статистики для CPA

    $150

    День добрый! Нужно создать модуль статистики для партнерской программы, на подобии модулей в CPA ТЗ скину потенциальным работникам. P.s. возможна работа по предоплате с людьми имеющими отзывы! Итог должен быть примерно такой:

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
janckers
Ян 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
5 баллов
7 лет назад
Разработка 3D сборочной модели в SolidWorks
Работа была оплачена частично. Заказчик перестал отвечать на сообщения.
Сборка была сделана, в срок, много косяков. Работу пришлось исправлять, не полностью, но ушло несколько дней. Не рекомендую.
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