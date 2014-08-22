Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно ...
Исполнители с прокачанными аккаунтами
День добрый!
Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами.
Свою предложения по ресурсам и ценам оставляйте, пожалуйста, ниже, желательно сразу увидеть ссылку на ваш аккаунт!
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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