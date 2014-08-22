Исполнители с прокачанными аккаунтами

День добрый!

Необходимы люди для поста в популярных развлекательных СМИ, таких как: Пикабу, Яплакал и прочих аналогичных с прокачанными там аккаунтами.

Свою предложения по ресурсам и ценам оставляйте, пожалуйста, ниже, желательно сразу увидеть ссылку на ваш аккаунт!

Спасибо за внимание!