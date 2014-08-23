Написать статьи

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок244 просмотра

Добрый день!

Нужно написать 12 статей по 3к. Срок — 2 дня.

Оплата — 30р за 1к, ЯД, Webmoney.

Остальные подробности обсудим в личке.

11 лет назад
girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

KseniyaBr
Ксения 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный, платежеспособный и ответственный работодатель.
JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Аида выполнила большой объем работы в сжатые сроки. Сделала все качественно. Небольшие поправки устранялись мгновенно. Спасибо за плодотворное сотрудничество! Рекомендую!
Татьяна очень вежливый и добродушный работадатель. Готова все объяснить, пойти на встречу. Оплата мгновенная, тз очень четкое. Всем рекомендую сотрудничество с ней!

Заявки фрилансеров

KseniyaBr
Ксения 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
JTT
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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