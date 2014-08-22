Статья для сайта

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Завершен1 заявка121 просмотр

Требуется написать статью для сайта. Объем - 4К. Стоимость - 30р/1К. Подробности в личку.

11 лет назад
girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Credo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$4
1 день
Качество статьи на высоте! Сразу виден настоящий профессионализм. Задание выполнено в точном соответствии с ТЗ и сдано раньше срока.
В очередной раз сотрудничество завершилось успешно: работа была проверена очень быстро и оплачена в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Credo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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