Требуется прототип лендинга (сценарий)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка175 просмотров

Требуется набросать качественный прототип (сценарий) лендинга.

Тематика техническая поддержка. Нужен короткий с минимальным содержанием триггеров продуманный лендинг.

Лендинг будет разрабатываться динамичный (при пролистывании выезжающие изображения, графики и т.п.) Минимум воды, максимум информации. Надо написать текст + подготовить информацию по визуальному оформлению

Пожалуйста показывайте конкретные примеры работ.

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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