Здравствуйте! Нужны рерайт тексты по различным видам тематик. 60 руб — 2300 символов с пробелами Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ...
Требуется прототип лендинга (сценарий)
Требуется набросать качественный прототип (сценарий) лендинга.
Тематика техническая поддержка. Нужен короткий с минимальным содержанием триггеров продуманный лендинг.
Лендинг будет разрабатываться динамичный (при пролистывании выезжающие изображения, графики и т.п.) Минимум воды, максимум информации. Надо написать текст + подготовить информацию по визуальному оформлению
Пожалуйста показывайте конкретные примеры работ.
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