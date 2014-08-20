Описания для категорий в интернет-магазин света

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Закрыт12 заявок199 просмотров

Нужны описания для категорий интернет-магазина. необходимо около 300 статей. Тематика автомобильное освещение, автомобильные лампы и т.д. Минимальное количество 2500зн. Проверка на уникальность. Оплата 40р/1000зн.

11 лет назад
avtomobilnyelamp
Станислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров