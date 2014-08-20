Необходим копирайтер который отлично разбирается в тематике "Продвижение сайтов" для наполнение сайта текстом. Начнем с 40/1000 символов. Затем цена увеличивается пропорционально качеству написанного текста.
Контент для категорий. Тематика: детская одежда
9 категорий.
Объем до 1000-1500 символов.
В текстах использовать слова: купить/оптом/опт/Одесса/в Одессе/продажа
Мне не нужно мего-творение. Текст по сути, можно рерайт. Главное - уникальность.
- Свитера Батники
- Кофточки
- Футболки для девочек
- Футболки для мальчиков
- Лосины
- Штаны
- Костюмы
- Платья Туники Сарафаны
- Подростковая одежда
Бюджет 150 грн. Срок сегодня до 23:00
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