Необходим копирайтер который отлично разбирается в тематике "Продвижение сайтов" для наполнение сайта текстом. Начнем с 40/1000 символов. Затем цена увеличивается пропорционально качеству написанного текста.
Описания музыкальных товаров
Необходимо написать описания для товаров магазина музыкальных инструментов:
- Всего 200 текстов по 1500 символов.
- В день необходимо писать не менее 4 текстов.
- Общий срок выполнения не более, чем 2,5 месяца.
Оплата:
- 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.
- Деньги переводим 2 раза в неделю по факту написанного.
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