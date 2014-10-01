Описания музыкальных товаров

Отбирал для своего проекта нескольких копирайтеров, среди которых оказалась и Елена. Очень доволен, что остановил свой выбор на ней. Работа была выполнена качественно и в срок. Все мои пожелания и комментарии были учтены. Работать было легко и комфортно. Рекомендую Елену, как ответсвенного и исполнительного сотрудника. Таких профессионалов ещё поискать!