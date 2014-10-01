Описания музыкальных товаров

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен42 заявки471 просмотр

Необходимо написать описания для товаров магазина музыкальных инструментов:

- Всего 200 текстов по 1500 символов.

- В день необходимо писать не менее 4 текстов.

- Общий срок выполнения не более, чем 2,5 месяца.

Оплата:

- 60 рублей за 1000 знаков без пробелов.

- Деньги переводим 2 раза в неделю по факту написанного.

11 лет назад
B2ron
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$500
70 дней
Очень понравилось работать с Мариной. Рекомендую её как опытного копирайтера, всегда оперативно и качественно выполняющего свою работу.
Самые хорошие рекомендации. ТЗ четкое, оплата своевременно.
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$368
40 дней
Отбирал для своего проекта нескольких копирайтеров, среди которых оказалась и Елена. Очень доволен, что остановил свой выбор на ней. Работа была выполнена качественно и в срок. Все мои пожелания и комментарии были учтены. Работать было легко и комфортно. Рекомендую Елену, как ответсвенного и исполнительного сотрудника. Таких профессионалов ещё поискать!
Требования изложены четко и подробно. Удобная форма отчета. Всегда на связи, все вопросы решаются оперативно. Своевременная оплата. Рекомендую Максима, как отличного заказчика.
Nikolai11
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$600
30 дней
Николай, очень ответственный и пунктуальный сотрудник. Мне было легко и приятно работать с ним. Тексты по моей тематике вышли вообще одними из самых лучших, что я когда либо заказывал и получал. Обязательно буду работать с ним ещё.
Понятное и четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.
lisicamia
Ольга 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Спасибо Ольге за содействие. Было приятно получить тексты такого высокого качества и без задержек. Нечасто встретишь такого исполнительного и находчивого сотрудника. Для тех кто сомневается - рекомендую не задумываясь обращаться к Ольге!
Отличный заказчик. Чёткое планирование рабочего процесса. Буду рада совместным проектам в будущем.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
Nikolai11
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
lisicamia
Ольга 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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