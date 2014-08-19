Требуется несколько копирайтеров, имеющих опыт работы с ключами. Нужны информативные тексты на военную тематику. Оплата 30–35р за 1000 знаков без пробелов. Требования: -наличие ICQ -возможность быть онлайн в течение дня -пунктуальность ...
Деловое предложение
Требуется составить деловое предложение по предоставлении услуг агентства недвижимости по аренде для организации.Интересует сроки и стоимость.Спасибо.
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