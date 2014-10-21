Написать 200+ статей по диетам, рерайт+копирайт

Доброго времени суток!

Ищу человека или команду, для написания 200+ статей по диетам.

Список диет и ТЗ на них я Вам дам. Также предоставлю источник откуда делать рерайт.

+ также к этому, текст с источника нужно будет немного поправить + дописать немного новой информации.

Обязательно изучить разделы uglevodov.net/system и uglevodov.net/faq (все подразделы), чтобы ориентироваться в сути нашей диеты.

Итак, статья:

1. Краткое описание другой диеты (взять из источникам который я Вам дам)

2. Мягкое указание на ее недостатки (т.е. постановка проблемы - читающий понимает, что из-за этих недостатков она ему трудна)

3. Почему наша диета лучше (решение проблемы)

Всего статей около 220.

Средний размер статьи должен быть около 1500 символов без пробелов.

Цена за 1000 знаков без пробелов - 55 руб.