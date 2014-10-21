Написать 200+ статей по диетам, рерайт+копирайт

$530
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен44 заявки339 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу человека или команду, для написания 200+ статей по диетам.

Список диет и ТЗ на них я Вам дам. Также предоставлю источник откуда делать рерайт.

+ также к этому, текст с источника нужно будет немного поправить + дописать немного новой информации.

Обязательно изучить разделы uglevodov.net/system и uglevodov.net/faq (все подразделы), чтобы ориентироваться в сути нашей диеты.

Итак, статья:

1. Краткое описание другой диеты (взять из источникам который я Вам дам)

2. Мягкое указание на ее недостатки (т.е. постановка проблемы - читающий понимает, что из-за этих недостатков она ему трудна)

3. Почему наша диета лучше (решение проблемы)

Всего статей около 220.

Средний размер статьи должен быть около 1500 символов без пробелов.

Цена за 1000 знаков без пробелов - 55 руб.

Написание статей
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 лет назад
$530
30 дней
Спасибо за проделанную работу, все прошло хорошо. Качество хорошее, в сроки уложились.
С Дмитрием работаю не первый раз. И всегда - одно удовольствие. Четкое ТЗ, и если критика - всегда конструктивная. Именно это позволяет вникнуть в суть, и показать качество. С оплатой проблем нет.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
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